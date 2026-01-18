Nicole Kidman, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas en Chile: ¿Cuánto cuesta el viaje que hicieron a la Antártica?

18 en. 2026 - 12:15 hrs.

Durante las últimas semanas se han podido registrar visitas ilustres a Chile de famosos actores de Hollywood. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones fueron sorprendidos la semana pasada en el aeropuerto, y esta semana se vio a Nicole Kidman en Punta Arenas.

Las tres estrellas del cine arribaron al país y todas con el mismo destino: visitar el Territorio Antártico.

Los viajes hacia la Antártica Chilena van desde los USD 5.995 hasta los USD 17.995, lo que en pesos chilenos sería desde los $5.299.340 hasta los $26.335.801.

¿Cuáles son los viajes que hay hacia la Antártica?

En la compañía de viajes Antárctica 21, existen múltiples alternativas para viajar hasta el territorio, pero todas son muy costosas. Los precios "desde" pueden elevarse dependiendo de la habitación que se elija, pero todos los viajes incluyen tour, visita guiada, charlas, estadía, etc.

Viaje a la Antártica y Georgia del Sur

Contempla un vuelo en avión desde Punta Arenas hacia la Isla Rey Jorge, donde se inicia una navegación por el territorio ártico para posteriormente visitar Georgia del Sur y luego regresar a Argentina.

Esta opción tiene un valor de $15.906.860 por persona. Inicia el 7 de marzo y finaliza el 14 del mismo mes para el próximo año, ya que para 2026 se encuentra agotado.

Viaje exprés a la Antártica

Por un precio de $5.299.340, el viaje inicia en Argentina y puedes visitar Cabo de Hornos y el canal de Drake, y en un crucero llegar hasta la Isla Rey Jorge para observar pingüinos, focas y ballenas, terminando con un vuelo hacia Punta Arenas.

Hay disponibilidad para agendar desde noviembre de este año y para marzo y noviembre del 2027, con una duración de 6 días en la exploración.

Viaje clásico a la Antártica

Posee disponibilidad para este año, el próximo y hasta 2028 en diferentes meses. Los precios van desde los $12.016.621 hasta los $21.916.301 desde Punta Arenas hasta la Isla Rey Jorge. Desde ahí, se inicia un viaje en crucero lo más cercano al Territorio Antártico Chileno.

Es uno de los viajes más solicitados al ser completo para conocer sobre la Antártica. La duración del viaje es de 8 días hasta la vuelta a Punta Arenas.

Viaje al Círculo Polar Antártico

Probablemente, es el viaje más costoso de todos: va desde los $14.137.981 hasta los $26.335.801. Con un recorrido que dura 9 días, esta alternativa es la que más se acerca al Círculo Polar Ántártico.

De los 9 días, 6 de ellos podrás explorar la Antártica a bordo de un crucero, en donde los icebergs estarán por todos lados y con altas posibilidades de ver vida marina.