Lola Melnyck confirma que sufrió un infarto en Brasil: "Ya estoy mucho mejor y en casa"

19 en. 2026 - 08:54 hrs.

La bailarina y exfigura de la televisión chilena, Lola Melnyk, confirmó a través de redes sociales que recientemente sufrió un infarto en Brasil, aunque aclaró que ya está "mucho mejor".

La información preliminar había sido dada a conocer el viernes por Claudia Schmidt en el programa "Noche de Suerte", aunque la propia panelista del programa publicó la noche del domingo un video de Lola confirmando la noticia.

"Estoy en casa y dispuesta para seguir"

"Perdón por la cara de cansada, pero es lo que hay. Estoy mucho mejor, efectivamente tuve un infarto, pero ya estoy con los controles de los médicos", comenzó aclarando en el video.

La modelo rusa añadió que ya "está todo okey, ya estoy mucho mejor y estoy en casa y dispuesta para seguir... Está todo bien, ya fui liberada y medicada".

Para cerrar, Melnyck comentó: "Ustedes, que están por allá, cuídense mucho porque esto nos puede pasar a cualquiera. Yo soy muy deportista, soy muy saludable, pero bueno, me pasó".

Cabe consignar que Lola tiene 43 años y ya había sufrido un episodio similar hace unas semanas. Actualmente, reside en Brasil desde hace más de una década, país en el que ha desarrollado una carrera en televisión.