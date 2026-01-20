"Lo que duró fue bonito": Mago Jímenez confirma el fin de su relación con Disley Ramos

20 en. 2026 - 11:15 hrs.

Uno de los romances del mundo del espectáculo más resonados del último tiempo ha sido el de Luis 'Mago' Jiménez con Disley Ramos, quienes se conocieron en un reality en el que tuvieron una intensa relación.

Tras salir del encierro, la pareja se alejó de los medios y muchos comenzaron a especular con el fin de la relación, un rumor que finalmente fue confirmado por el exfutbolista.

"Lo que duró fue bonito"

En conversación con FMDos, el deportista fue consultado por su relación con la creadora de contenido y se sinceró: "¿Qué pasó con la Disley? (…) Voy a contarlo porque ya estoy acá. Terminamos hace un rato".

Sin embargo, aclaró que "seguimos siendo amigos. Tenemos una linda relación. Creo que lo pasamos bien, nos reíamos harto. Lo que duró fue bonito".

Cabe recordar que en varias ocasiones Disley prefirió evadir el tema de un posible quiebre y a fines de diciembre declaró al mismo medio que "entre nosotros está todo en muy buenos términos, y nos queremos".

Ahora, el Mago declaró que se encuentra soltero y que su corazón "está bien. Bien, súper bien... solo", concluyó.

