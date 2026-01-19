Naya Fácil viajó con ayuda para damnificados de incendios y se reunió con alcalde de Penco

19 en. 2026 - 15:25 hrs.

Desde el fin de semana hasta hoy, la emergencia por incendios forestales se ha tomado el interés público tras resultar en miles de hectáreas arrasadas por el fuego, 19 personas fallecidas y cientos de lesionados, sin contar los damnificados.

Tal y como ocurrió en otras ocasiones, la influencer Naya Fácil inició una campaña de ayuda a través de redes sociales y decidió viajar con un camión de alimentos no perecibles para las familias damnificadas y bomberos de las zonas incendiadas.

Según fotos y videos publicados en su cuenta de Instagram, llamó a sus "facilines" a realizar una campaña de recaudación para viajar a las comunas de Lirquén y Penco.

La ayuda de Naya Fácil

"Creo que la empatía es una de las cosas más importantes que uno debe tener en la vida, y toda ayuda sirve", dijo la influencer al comenzar la campaña, en la que logró reunir alrededor de 5 mil botellas de agua, más de mil bebidas gaseosas e isotónicas, miles de toallitas húmedas y sacos de comida para perros y gatos.

Durante el día logró recorrer Lirquén y Penco, en donde ha podido compartir con la gente afectada, bomberos y autoridades locales, como el alcalde de Penco, con quien sostuvo una breve conversación.





"¿Podemos hablar de lo que llena ir a hacer una ayuda? De verdad, es de las cosas que más me recarga en la vida. Estoy tan feliz de poder ir y hacer esta ayuda", aseguró.

Cabe recalcar que esta es la tercera vez que Naya Fácil tiene la iniciativa de ayudar a personas damnificadas en los incendios: en la primera ocasión fue en Viña del Mar, posteriormente en Traiguén y ahora en Lirquén y Penco.

