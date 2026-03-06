Happyland Park abre sus puertas: Descubre qué atracciones hay en el nuevo espacio del Mall Plaza Oeste

06 mar. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 6 de marzo, el centro comercial Mall Plaza Oeste inaugura un nuevo espacio de entretención. Se trata de un parque de atracciones que reúne juegos para distintas edades, promete ser un entorno seguro y familiar.

Son diez atracciones mecánicas las que operarán en Happyland Park, las cuales seguramente son conocidas por los fanáticos de Fantasilandia. Pues, algunas de ellas estaban en el recinto ubicado en el Parque O'Higgins.

Si te gusta la diversión y adrenalina, este puede ser tu panorama ideal. Revisa qué juegos que estaban en Fantasilandia volverán a operar desde el Mall Plaza Oeste.

¿Qué atracciones hay en Happyland Park?

Las atracciones que encontrarás desde hoy en Happyland Park del Mall Plaza Oeste son:

Mega Drop (ex Xtreme Fall)

Es un juego de caída libre en el que sentirás adrenalina pura. Incluye varias sillas alrededor de un pilar y sube lentamente a cierta altura para luego dejarte caer a máxima velocidad.

Happyland Park

Sky Chaser

Ofrece una sensación de vuelo y planeo que promete ser una experiencia inolvidable. Para subir al juego se debe cumplir con cierta edad y estatura. Dispone de varios puestos que son una especie de cama individual.

Happyland Park

Happy Swing

Un clásico que podrán disfrutar grandes y chicos. Es un tipo de columpio en el que hay varios puestos unidos impulsados levemente hacia adelante y atrás.

Happyland Park

Samba Ballon

Simula la experiencia de vuelo en globo aerostático, cada canastillo tiene capacidad para varias personas y mientras se eleva, también gira levemente. Los niños deben subir con un adulto, pero es una atracción especial para los más pequeños.

Happyland Park

Carrusel

Es un infaltable en cualquier feria o parque de diversiones. Una icónica atracción para los más chicos de la casa, llena de música, color y fantasía.

Happyland Park

Tren Infantil

Otro clásico conocido por todos, ideal para la diversión de los más pequeños. El tren hace un recorrido con música en cierto sector del parque y tiene capacidad para dos niños por vagón.

Happyland Park

Jumping Star

Es similar al Mega Drop, pero está diseñado especialmente para niños. Es un sube y baja en caída libre no apto para adultos.

Happyland Park

Captain Hook

Es un pequeño barco pirata que se mueve como si estuviese en alta mar, es una atracción solo para niños.

Happyland Park

Tacitas

Un recordado juego giratorio que tiene capacidad para hasta cuatro personas en cada tacita. Es ideal la supervisión de un adulto y en algunos casos cuenta con una rueda giratoria en la que quienes suban pueden decidir la velocidad a la que quieren girar.

Happyland Park

Clown Arround

Finalmente, el payaso hará girar sus carritos para divertir y llenar de risas a los más chicos. Tiene capacidad para un niño por puesto.

Happyland Park

¿Cómo acceder a los juegos?

En temporada alta podrás acceder al parque de lunes a viernes desde las 15:00 horas hasta las 22:00. Los domingos y feriados el horario va desde las 14:00 hasta las 21:00 horas.

En temporada baja de lunes a viernes las puertas estarán abiertas desde las 14 hasta las 21 horas y los domingos desde las 13 hasta las 20 horas.

Además de los juegos, hay food trucks dentro del parque y en la boletería debes comprar y cargar tu tarjeta de acceso a las atracciones. Por el día de hoy tienen disponible una promoción de apertura en la que recargas $12 mil y recibes $3 mil de regalo.

