Aduanas detecta más de 16 mil zapatillas provenientes de China: Estaban cubiertas con tierra para parecer usadas

06 mar. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un cargamento de zapatillas falsificadas fue detectado por fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de Valparaíso. La mercancía venía desde China y había sido declarada como calzado usado, con destino final Perú.

Venían camufladas como calzado usado

El contenedor transportaba cerca de 30 mil pares en sacos a granel. Durante la revisión física, los funcionarios advirtieron que parte importante del calzado estaba cubierto de tierra, pero no presentaba señales reales de desgaste, lo que levantó sospechas sobre su condición de “usado”.

Tras la inspección, se estableció que 16.660 pares correspondían a imitaciones de marcas reconocidas y que, pese a la apariencia, eran productos nuevos.

Seguimiento entre Iquique y Valparaíso

La carga fue seleccionada para fiscalización tras un proceso realizado por la Unidad de Análisis de Riesgos y equipos de aforo de las direcciones regionales de Aduanas de Iquique y Valparaíso.

El contenedor había iniciado su trayecto en el puerto chino de Nancha, con destino a Iquique, desde donde continuó viaje hacia Valparaíso. En territorio nacional fue sometido a una revisión intensiva.

El director regional de la Aduana de Valparaíso, Braulio Cubillos, explicó que “se trata de una operación de calzado que se introdujo al país declarándolo como zapatos usados y al momento de hacer la revisión, los funcionarios de Aduanas se percataron que, del total del calzado, 30 mil pares, 16 mil eran falsificados y venía simulando que estaba usado. Nuestros fiscalizadores constataron que se trataba de productos nuevos y por lo tanto se pudo determinar que se trataba de una infracción a la ley Propiedad Industrial e Intelectual”.

También detalló que “esta operación se pudo detectar por el intercambio de información que nos llega desde la Aduana de Iquique y así pudimos hacer el seguimiento, comunicándonos también con la PDI y en conjunto realizamos este hallazgo”.

Modelos que aún no llegan al mercado chileno

Entre las zapatillas detectadas había imitaciones de modelos de Nike y Adidas como Dunk Low, AF1 Low Drake Nocta, Air Max Sequent 3, Nike Air Más Plus y Saint Seiya de Nike,este último aún no disponible en Chile; además de Court Jam Control 3 de Adidas.

En el mercado formal, estos productos tienen precios que fluctúan entre los 70 mil y 220 mil pesos.

Debido a que se trata de mercancía falsificada, Aduanas suspendió inmediatamente el despacho y notificó a los representantes de las marcas, quienes presentaron querellas por infracción a la ley de propiedad intelectual e industrial.

Investigación por el destino de la carga

La investigación ahora busca establecer el destino final de la mercancía y el rol de las personas vinculadas a su importación.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, señaló que “esta diligencia, se concreta precisamente por un trabajo de análisis de la información, de inteligencia, que realiza la Policía de Investigaciones con Aduanas donde se logra detectar en definitiva este cargamento que venía en tránsito, en principio, pero estamos investigando el destino final, como zapatillas usadas, pero en realidad correspondían a zapatillas nuevas. En eso, es importante destacar que la PDI con Aduanas, logran detectar esto, analizando los antecedentes de quien traía esta mercancía al país”.

La prefecta Polly Ureta, jefa de la Prefectura Provincial de la PDI de Valparaíso, indicó que “principalmente como Policía de Investigaciones, queremos destacar el trabajo interagencial que propician estos resultados debido a que el Servicio Nacional de Aduanas, en coordinación con nuestra Brigada Investigadora de Delitos en recintos portuarios de Valparaíso, realizan esta coordinación; le entregan la información que posee Aduanas y ellos comienzan a investigar en base al análisis criminal, perfilando a la persona q aparece como importador pueden llegar a tener antecedentes suficientes que nos motivan a revisar containers para realizar este hallazgo de la mercancía”.

En total se incautaron 16.660 pares de zapatillas falsificadas, avaluadas en 1.105.057 dólares, mercancía que quedó fuera de circulación tras el procedimiento.