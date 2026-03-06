Empresas de retail ya no están obligadas a usar prefijos telefónicos 600 y 809 en llamadas de cobranza

06 mar. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo económico presentado por la Asociación del Retail Financiero y falló que la Subsecretaría de Telecomunicaciones no puede obligar a usar los prefijos 600 y 809 en llamadas de cobranza.

¿Qué dice el fallo?

El fallo de la Tercera Sala señala que “se deja sin efecto el Oficio N°11.269/2025 de la recurrida, declarándose que la cobranza extrajudicial ejercida por la industria del retail no queda sujeta a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°286 publicada el 13 de febrero de 2025 de la Subtel”.

La asociación que reúne a las empresas de retail alegó que la medida generó una “afectación en la cobranza y el recupero de los créditos”.

A raíz del fallo de la Corte Suprema, desde ahora no tendrán que usar los prefijos para llamadas de cobranza.

La abogada Carla Bordoli, quien representó al gremio, dijo que “este fallo puede servir de precedente para la cobranza extrajudicial de otras industrias”, porque estima que podrían “efectuar una presentación en Subtel solicitando su exclusión de la resolución 286, en base a las consideraciones allí señaladas”.