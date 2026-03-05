Precios van desde los $2.000: Reconocida tienda de ropa anuncia remate final en prendas
¿Qué pasó?
Una reconocida tienda de ropa anunció esta semana un remate total en todas las poleras que tienen disponibles en sus locales a lo largo de todo el país y con una modalidad doble de venta.
Todas las prendas de este tipo tendrán un valor desde los $2.000 hasta los $4.000, y prometen variedad de colores, tallas y gustos para poder comprar.
¿Cuál tienda está ofreciendo el remate y cómo comprar?
De manera excepcional, Family Shop tendrá dos modalidades de venta en todas sus poleras para tener un mayor alcance de ventas y que todos puedan ver las opciones disponibles que ofrecen.Ir a la siguiente nota
Esta vez, la venta será de manera presencial en las tiendas físicas y además en su sitio web www.familyshop.cl, haciendo clic en el anuncio del remate.
En su página detallan que además de poleras, hay beatles para hombre, mujer y niño, disponibles en más de 8 colores y desde la talla 10 hasta la XXXXL.
Mira el anuncio:
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de