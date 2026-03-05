Precios van desde los $2.000: Reconocida tienda de ropa anuncia remate final en prendas

05 mar. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida tienda de ropa anunció esta semana un remate total en todas las poleras que tienen disponibles en sus locales a lo largo de todo el país y con una modalidad doble de venta.

Todas las prendas de este tipo tendrán un valor desde los $2.000 hasta los $4.000, y prometen variedad de colores, tallas y gustos para poder comprar.

¿Cuál tienda está ofreciendo el remate y cómo comprar?

De manera excepcional, Family Shop tendrá dos modalidades de venta en todas sus poleras para tener un mayor alcance de ventas y que todos puedan ver las opciones disponibles que ofrecen.

Esta vez, la venta será de manera presencial en las tiendas físicas y además en su sitio web www.familyshop.cl, haciendo clic en el anuncio del remate.

En su página detallan que además de poleras, hay beatles para hombre, mujer y niño, disponibles en más de 8 colores y desde la talla 10 hasta la XXXXL.

Mira el anuncio: