Nicolás Solabarrieta se refirió a la razón del quiebre en su relación con Valentina "Guarén" Torres

05 mar. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista Nicolás Solabarrieta se refirió al término de su relación con Valentina Torres, más conocida cómo la Guarén. Desde 2023, ambos mantenían una relación que surgió durante su participación en un reality.

Su vínculo amoroso duró casi un año, luego de finalizar el proyecto televisivo en el que estaban y, aunque hubo una pausa que retomaron en febrero de 2025, en agosto de ese año, decidieron separarse definitivamente.

Solabarrieta fue confirmado para un nuevo proyecto televisivo. Al respecto, expresó en conversación con La Cuarta, que del reality anterior aprendió a cuidar más su vida privada, luego de que le preguntaran constantemente por su relación o familiares.

"Creo que uno siempre tiene que respetarse a uno mismo y respetar a la gente que te rodea, entonces en ese sentido he tratado de mantenerme lo más al margen y en lo más privado posible”, comentó.

Culpa de la exposición

En diciembre, Nicolás hizo una aparición en un capítulo de El Internado para realizar una actividad con su padre, Fernando Solabarrieta. Durante la actividad, su padre lo describió a través de un dibujo como una persona feliz y alegre, aunque admitió que también es enamoradizo.

En ese sentido, Tita Ureta preguntó si seguía enamorado de su expareja y Nicolás respondió que sí, aunque llevaban cuatro meses separados. Incluso, reveló que en algún momento consideró casarse con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolás Solabarrieta Vergara (@nicosolabarrieta)

Respecto al quiebre, Solabarrieta cree que estar tan expuesto a los medios y las redes sociales, fue un factor determinante en su ruptura, pues según dijo, "había mucha gente que quería opinar, mucha gente metida que quería hablar y al final eso creo que nos pudo haber pasado la cuenta".

Pese a eso, decidió analizar todo desde un punto de vista positivo y aprender de sus errores.

