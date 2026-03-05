Britney Spears es arrestada en Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol

05 mar. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

Diversos medios internacionales publicaron esta jornada que Britney Spears fue detenida el pasado martes en la noche al ser sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol en Estados Unidos.

Según reportó TMZ, la "princesa del pop" fue esposada durante la noche en California e ingresada a la comisaría durante la madrugada de este jueves, saliendo en libertad durante la mañana.

Por otro lado, la revista People informó que Spears habría quedado citada a declarar al tribunal el próximo 4 de mayo para esclarecer los hechos ocurridos esta semana.

La otra disputa en tribunales que Spears ganó

La situación anterior se da en un contexto en que la intérprete de "Toxic" había logrado una victoria en una disputa legal reciente contra un acosador de Luisiana, contra quien presentó una denuncia formal por acoso y hostigamiento.

Tras comprobarse que el hombre llamado Dondald, según TMZ, había hecho una serie de publicaciones de acoso desde el 2013 y se presentó en la casa de la cantante en Los Ángeles, el tribunal determinó una orden de alejamiento contra el estadounidense, obligándolo a mantenerse a 100 yardas hasta el 2030.

Ni la propia Britney Spears ni nadie de su equipo de trabajo ha dado declaraciones sobre la victoria legal ni el arresto de la artista. Incluso, la intérprete cerró su cuenta de Instagram.

