"Uno sabe lo que es no tener, y ver a la gente así me parte el corazón": Pailita ayudando en la zona de los incendios forestales

20 en. 2026 - 17:30 hrs.

El cantante urbano, Pailita, anunció a través de redes sociales, durante la mañana del lunes, un viaje de ayuda hacia las zonas afectadas por los incendios forestales que azotan al sur del país.

Logró reunir a más de 130 voluntarios y diversos materiales para remover escombros junto a los vecinos de la localidad de Punta de Parra, donde llegó en un bus solidario.

Durante esta mañana arribó a la zona afectada, organizando cuadrillas de trabajo para hacer eficaz la ayuda de los voluntarios.

"Ver a la gente así me parte el corazón"

En conversación con el periodista de Mega, experto en meteorología, Alejandro Sepúlveda, el cantante urbano compartió la tristeza de ver a la gente afectada por los incendios.

"Uno sabe lo que es no tener, y ver a la gente así de verdad que me parte el corazón, es frustrante que pase esto cada año (...) uno sabe el dolor de la gente y venir a ayudar no cuesta nada", expuso.

Además, reveló que "con los muchachos estaremos aquí durante toda la semana y van a volver el viernes o el sábado, porque queremos volver con maquinarias para sacar todo de una".

Pailita también mencionó que durante la tarde irán en ayuda a la Villa Horizonte, y reflexionó acerca de la situación de los afectados. "Como buen chileno, nos vamos a levantar siempre, la gente siempre va a estar ahí apoyando, asi que vamos a levantarnos, como lo hace Chile siempre".