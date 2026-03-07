Estos son los dos nuevos recorridos que sumará Red Movilidad desde este 7 de marzo

07 mar. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Red Movilidad incorpora dos nuevos recorridos al sistema de transporte público metropolitano desde este 7 de marzo, con el objetivo de ofrecer nuevas conexiones y ampliar la cobertura para las personas usuarias.

La medida beneficiará directamente a pasajeros que se movilizan por las comunas de Puente Alto, La Florida, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Macul, Providencia y Peñalolén.

Los nuevos servicios que se integran a la red son el C25 y 505c. A continuación, el detalle de cada uno.

C25

El nuevo recorrido C25 entrega una conexión directa entre Las Condes, La Reina y Peñalolén. Permitirá a los vecinos y vecinas de Villa La Reina y Plaza La Reina acceder al Metro Los Dominicos y San Carlos de Apoquindo, además de conectar con los centros comerciales de la avenida Padre Hurtado.

Desde San Carlos de Apoquindo:

Lunes a sábado: 05:00 a 23:30 hrs.

Domingo: 05:30 a 23:30 hrs.

Desde Villa La Reina:

Lunes a domingo: 05:00 a 00:30 hrs.

505c

Finalmente, el recorrido 505c reforzará la operación del 505 durante las mañanas, conectando Peñalolén, Ñuñoa y Providencia con el Metro Salvador.

Desde Las Parcelas:

Lunes a viernes: 06:00 a 08:15 hrs.

Desde Metro Salvador:

Lunes a viernes: 07:10 a 09:15 hrs.

