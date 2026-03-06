Red Movilidad suma cuatro nuevos recorridos este fin de semana: ¿Por cuáles comunas pasarán?

06 mar. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

La Red Movilidad anunció que, a partir de este sábado 7 de marzo, se incorporarán cuatro nuevos recorridos al sistema de transporte público metropolitano, con el objetivo de ofrecer nuevas conexiones y ampliar la cobertura para las personas usuarias.

La medida beneficiará directamente a pasajeros que se movilizan por las comunas de Puente Alto, La Florida, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Macul, Providencia y Peñalolén.

Los nuevos servicios que se integran a la red son el C25, E20, 290e y 505c. A continuación, el detalle de cada uno.

C25

El nuevo recorrido C25 entrega una conexión directa entre Las Condes, La Reina y Peñalolén. Permitirá a los vecinos y vecinas de Villa La Reina y Plaza La Reina acceder al Metro Los Dominicos y San Carlos de Apoquindo, además de conectar con los centros comerciales de la avenida Padre Hurtado.

Desde San Carlos de Apoquindo:

Lunes a sábado: 05:00 a 23:30 hrs.

Domingo: 05:30 a 23:30 hrs.

Desde Villa La Reina:

Lunes a domingo: 05:00 a 00:30 hrs.

E20

El recorrido E20 operará en las comunas de La Florida y Macul. Conectará de forma directa los sectores de Jardines de La Viña, Villa Rojas Magallanes y Villa Jardín del Este con el Metro Macul y la Clínica Bupa Santiago. Además, permitirá conectar el sector de Lomas de Macul con la red de Metro.

Desde Jardín del Este:

Lunes a sábado: 05:30 a 23:40 hrs.

Domingo: 06:30 a 22:30 hrs.

Desde Metro Macul:

Lunes a sábado: 06:30 a 00:30 hrs.

Domingo: 07:30 a 23:20 hrs.

290e

Desde el lunes 9 de marzo comenzarán a operar dos recorridos adicionales en días hábiles. El primero es el 290e, que conectará de forma directa a los vecinos de Bajos de Mena en Puente Alto con las comunas de Las Condes, Vitacura, La Reina y Ñuñoa.

Este servicio circulará por autopista entre Domingo Tocornal (Acceso Sur) y la estación Los Orientales, operando únicamente en horarios punta.

Desde Bajos de Mena:

Lunes a viernes: 05:30 a 09:20 hrs. / 17:30 a 20:00 hrs.

Desde Mall Alto Las Condes:

Lunes a viernes: 06:30 a 08:20 hrs. / 17:30 a 21:20 hrs.

505c

Finalmente, el recorrido 505c reforzará la operación del 505 durante las mañanas, conectando Peñalolén, Ñuñoa y Providencia con el Metro Salvador.

Desde Las Parcelas:

Lunes a viernes: 06:00 a 08:15 hrs.

Desde Metro Salvador:

Lunes a viernes: 07:10 a 09:15 hrs.

