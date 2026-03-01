Nuevos cambios viales en el eje Baquedano: Así será el tránsito desde el presente mes de marzo

01 mar. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Santiago informó la nueva configuración vial que habrá en el Nudo Baquedano y que ya está en funcionamiento.

La remodelación de la Plaza Baquedano se encuentra en su fase final, por lo que se espera que en este mes de marzo sea inaugurada de forma oficial.

¿Cómo será el tránsito por el sector de la Plaza Baquedano?

A través de redes sociales, el Gobierno de Santiago compartió unas gráficas para explicar cómo será el tránsito en las inmediaciones del eje Baquedano.

Por ejemplo, desde Av. Providencia hacia la Alameda habrá dos pistas exclusivas para el transporte público y solo una para los vehículos particulares.

Por otro lado, también se explicó cómo será la ciclovía, la cual tendrá flujo desde la Alameda hacia Vicuña Mackenna y viceversa.

En tanto, la tercera gráfica detalla todos los cruces peatonales que estarán disponibles en el sector del eje Baquedano.

Por último, el Gobierno de Santiago recomendó a los ciudadanos planificar sus viajes, preferir la locomoción colectiva si es que van a transitar por el eje Baquedano y optar, si se puede, por el uso de la bicicleta y las ciclovías.

