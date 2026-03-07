Javiera Contador actualiza su estado tras operación por cáncer de tiroides: "Fue largo porque era grande"

07 mar. 2026 - 08:55 hrs.

El pasado jueves, la actriz y comediante Javiera Contador se sometió a una cirugía para tratar el cáncer de tiroides que la afectaba. Afortunadamente, la operación fue exitosa, ya que la propia artista confirmó que "ya no hay tumor".

"No tengo palabras para agradecer tanto cariño"

A través de un video en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Kena" de "Casado con Hijos" agradeció el cariño recibido en estos momentos y explicó pequeños detalles de la cirugía.

"Ya no hay tumor. Eh eh eh!! Fue largo porque era grande y los doctores tuvieron que trabajar mucho", detalló brevemente.

"No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Gracias por el amorcito, las oraciones, los buenos deseos y la buena energía. Prometo intentar compensarlo con dedicación, trabajo, humor y amor", agregó.

"¡Qué lindo que salió todo bien!"

Tras la publicación, varios famosos nacionales le enviaron sus buenos deseos a la actriz, como por ejemplo, Stefan Kramer, quien le escribió un "Qué lindo que salió todo bien!!!! Qué Dios te bendiga siempre!! Qué felicidad".

A él se sumaron otras figuras públicas como la humorista Natalia Valdebenito, el actor Adriano Castillo, el chef Carlo von Mühlenbrock o el astrólogo y tarotista Pedro Engel, quien le dijo que sigue "enviando luz y sanación".

Revisa la publicación de Javiera Contador

