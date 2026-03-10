Tercer pago del Aporte Familiar Permanente: ¿Cómo saber si recibiré los más de $66 mil del ex Bono Marzo?

10 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El próximo lunes 16 de marzo se realizará el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente, un beneficio que se paga cada año a los hogares de menores ingresos.

Consiste en la entrega de $66.834 por cada causante de Asignación o Subsidio Familiar, o por cada familia participante del Subsistema Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario.

¿Cómo saber si me corresponde el Aporte Familiar Permanente?

Una vez que inicie el período de pagos, los interesados pueden obtener esta información mediante el portal de consulta (pulsa aquí), ingresando el RUN y la fecha de nacimiento.

En esta ocasión, la asignación será para beneficiarios de la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

¿A quién se le paga el Aporte Familiar Permanente?

Quien recibe el monto es la persona designada como cobrador (beneficiario), a nombre de aquellas a su cargo o de la familia participante. Deben haber cumplido uno de estos requisitos:

Haber recibido la Asignación Familiar o Subsidio Familiar durante el 31 de diciembre de 2025 por sus causantes.

Haber pertenecido a una familia que participaba del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario durante el 31 de diciembre de 2025.

El pago se realiza vía depósito bancario, aunque se puede obtener presencialmente si no se tiene una CuentaRUT activa. De ser así, tiene hasta nueve meses para cobrar el monto en una sucursal de BancoEstado.

