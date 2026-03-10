Metro de Santiago restablece servicio en Línea 6 tras cierre de dos estaciones

10 mar. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en Línea 6, luego que dos de sus estaciones permanecieran fuera de servicio la mañana de este martes por más de una hora y media.

De acuerdo a la compañía, fueron las paradas Ñuble y Bío Bío, en las comunas de Ñuñoa y Santiago, respectivamente, las que se mantuvieron inoperativas.

"Hoy, 10 de marzo, a las 6:00 horas, se registró una interrupción de servicio en la Línea 6, lo que generó demoras en los desplazamientos y afectó la llegada de los pasajeros a sus destinos", indicó Metro.

Desde Red Movilidad apoyaron con buses de refuerzo para los usuarios afectados. Asimismo, Metro emitió un justificativo para aquellos pasajeros que lo requirieran.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

