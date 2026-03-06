Metro de Santiago informa que Línea 2 presenta retraso en su frecuencia

06 mar. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la mañana de este viernes que la Línea 2 presenta retraso en su frecuencia habitual, por lo que hizo un llamado a los usuarios a considerar mayores tiempos de espera durante sus viajes.

¿Qué dijo la empresa sobre el retraso en Línea 2?

"A las 6:40 horas se registró un retraso en el servicio de la Línea 2, lo que generó demoras en los desplazamientos y afectó la llegada de los pasajeros a sus destinos", señaló la empresa.

Metro de Santiago emitió un justificativo para aquellos usuarios que tardaron en llegar a sus trabajos y diferentes destinos producto del inconveniente.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

