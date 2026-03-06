IPC de febrero no tuvo variación: ¿Qué pasará con la UF?
¿Qué pasó?
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero no tuvo variación mensual: 0,0%, lo que acumula un 0,4% en el año y 2,4% a doce meses, a raíz de que tres de las divisiones aportaron positivamente y otras siete presentaron incidencias negativas.
En concreto, las divisiones que destacaron con alzas mensuales fueron las de vestuario y calzado (2,3%) con 0,056 puntos porcentuales (pp.) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2%) con 0,040 pp.
¿Qué pasará con el valor de la UF?
En cuanto a la Unidad de Fomento (UF), durante los primeros días de marzo ha tenido un alza importante, pero a raíz de la invariabilidad del IPC y la inflación, tendrá un cambio de tendencia.Ir a la siguiente nota
En detalle, la UF logrará mantenerse desde el lunes de la próxima semana, proyectando el estancamiento de la cifra hasta el 9 de abril en los $39.841,72.
Esta sería la tercera vez en el año que ocurre este fenómeno, ya que en enero y febrero también manifestó una invariabilidad en su valor, e incluso con decrecimiento en su valor.
Notas relacionadas
- Instaló paneles solares en su casa y ahorra en su cuenta de luz $145.000 mensuales: ¿Cómo lo hizo y cuánto invirtió?
- Bajaron las cuentas de luz y los gastos comunes: IPC de febrero no tuvo variación y acumula 2,4% en un año
- Tras alza de bencinas: Estos son los descuentos que estarán disponibles durante marzo