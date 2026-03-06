Exsoldado pensó que había sufrido un "tirón" muscular en el pecho, pero le descubrieron cáncer de mama

06 mar. 2026 - 15:38 hrs.

Lo que parecía un simple dolor muscular tras una tarde de jardinería, terminó de la peor forma para un exsoldado británico, quien en realidad tenía cáncer de mama.

Es la historia de Neil Ferriby, hombre de 43 años que fue miembro de la Fuerza Aérea del Reino Unido y que ya se encontraba retirado tras participar en campañas en Irlanda del Norte, Chipre e Irak.

Una enfermedad que también puede afectar a los hombres

Tras pasar una tarde podando su jardín, Ferriby sintió un dolor en su pezón y un bulto del tamaño de una canica. "Dije, Dios mío, es como una descarga eléctrica, pero pensé que me había golpeado en el pecho con un trozo de madera o que probablemente me había lastimado algo", relató a The Sun.

A pesar de ello, un amigo lo convenció para que se haga un chequeo médico en febrero de 2026. Así descubrió que era uno de los pocos hombres británicos diagnosticados con cáncer de mama, enfermedad que generalmente afecta a las mujeres.

Estaba en etapa dos, con tres tumores cancerosos alrededor del pecho. "No pensé que pudiera haber nada malo porque pensaba que solo las mujeres o los hombres mayores de 60 años podían tener cáncer de mama", comentó.

Exitosa operación

Dos meses después, se sometió a una operación que le salvó la vida: le extirparon 13 ganglios linfáticos y los tumores.

Asimismo, se sometió a extensas y agotadoras sesiones de quimioterapia durante siete meses, hasta que finalmente quedó sin ninguna célula cancerígena en su cuerpo.

"Quiero crear conciencia sobre el cáncer de mama, pero más importante aún, sobre el cáncer de mama en los hombres. Me sentí bastante avergonzado en ese momento, pero quiero evitar que la gente sienta eso", cerró.

