Nuevo Instituto Nacional del Cáncer: ¿Dónde estará ubicado y desde cuándo estará operativo?

18 feb. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se reveló que el nuevo Instituto Nacional del Cáncer tuvo un avance significativo en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), al haberse aprobado uno de los trámites más importantes.

A pesar de que el proyecto está en fase preliminar, ya hay un plazo para su construcción y la ubicación exacta en donde los pacientes podrán atenderse.

¿Dónde estará ubicado y desde cuándo estará operativo?

Según se detalló en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado de forma unánime, el proyecto se construirá en un terreno donde está un antiguo hospital ubicado en una zona patrimonial, y se conservará parte de su casco histórico.

Contempla más de 40.563 m², de los cuales 1.866 m2 son parte del Antiguo Hospital San José, en Recoleta. Su principal objetivo será convertirse en un centro de salud de alta complejidad con una capacidad para recibir a 7.940 personas de manera simultánea y con casi 250 camas disponibles.

Imagen referencial del nuevo Instituto Nacional del Cáncer. / SSMN.

Según se detalla en la descripción del proyecto, contará con múltiples alas especializadas en radioterapia, quimioterapia, hospitalización diurna, hematología oncológica, cuidados paliativos, entre otros.

El plazo para su construcción será de 61 meses (se espera su puesta en marcha en 2031), y se estipula que la inversión para sacar adelante el instituto supera los 250 millones de dólares.

Imagen referencial del nuevo Instituto Nacional del Cáncer. / SSMN.

