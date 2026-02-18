"El mundo se puso más bonito": Fernanda Pinilla y Grace Lazcano anunciaron que ya son madres

18 feb. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

La futbolista Fernanda Pinilla y su pareja Grace Lazcano, anunciaron el nacimiento de su primera hija, Elena. La noticia la compartieron a través de Instagram en un post en conjunto, con una tierna foto de las tres.

"El mundo se puso más bonito", escribió la jugadora de la roja en sus historias.

Lazcano, dio las gracias a todos por los bonitos deseos recibidos durante esta etapa de su vida y manifestó su alegría vía historias, "no tenemos palabras para describir la belleza de este día", dijo.

Los comentarios en redes sociales felicitando a la pareja no se hicieron esperar. El medio Minuto 90, para el que trabaja Lazcano, y el Club León Femenil donde juega Pinilla también enviaron saludos en redes sociales.

Asimismo, deportistas como Francisca Crovetto y figuras como Natalia Valdebenito y Princesa Alba saludaron a la pareja.

"¡Qué maravilloso, chiquillas! Bienvenidas al club. Mucha felicidad y amor en esta etapa que viene. Es hermosa y entretenida", comentó Crovetto, mientras que Valdebenito agregó "qué alegría siento. Felicidades a la familia más linda. Bienvenida Elena".

Maternidad compartida

Aunque cada vez es más común, aún hay personas que desconocen el método utilizado por parejas de mujeres para ser madres. Lo hacen mediante una técnica que permite la maternidad compartida, conocida como método de Recepción de Ovocitos de la Pareja, ROPA.

Es una técnica de Fecundación In Vitro (FIV), que consiste en que una de las mujeres aporta los óvulos y pasa a ser la madre genética y la otra gesta el embrión. De esta forma, ambas mujeres participan activamente en el proceso.

Se diferencia de la inseminación artificial porque en esta la fecundación ocurre dentro del cuerpo, mientras que en la FIV, el óvulo se extrae y fecunda en un laboratorio y posteriormente el embrión resultante es introducido en el útero.

