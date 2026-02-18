Muere Karoly "Kako" Zará: Actor de doblaje y cantante chileno que dio voz al abuelo Burhan en las mil y una noches

18 feb. 2026 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes la corporación Chile Actores informó el fallecimiento del actor de doblaje y cantante chileno, Karoly Díaz Zará, más conocido como "Kako" Zará. Dio voz a reconocidos personajes como Burhan en Las Mil y Una Noches y Papá Tiburón en el fenómeno de la música infantil "Baby Shark".

Kako tenía 55 años de edad y murió tras luchar varios días contra un complejo cuadro de salud que lo mantuvo hospitalizado.

Zará también fue parte de la Orquesta Huambaly, un grupo considerado patrimonio musical chileno por ser la primera orquesta tropical de jazz de Chile. Los músicos lamentaron su partida y dedicaron sentidas palabras a través de su cuenta oficial de Instagram.

Un legado musical

"Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó... Kako siempre estará en nuestros corazones y en la historia de la Orquesta Huambaly", escribieron los músicos en la descripción del post. Asimismo, enviaron un abrazo fraternal a la familia y sus más sinceras condolencias.

@somoschileactores Instagram

La agrupación musical hace seis días, también publicó una serie de fotos pidiendo a sus seguidores que se unieran en cadena de oración por la salud del actor. Mencionaron que enfrentaba un complejo cuadro de salud que lo mantuvo internado hasta su último respiro.

Asimismo, la corporación que protege los derechos de propiedad intelectual de los artistas audiovisuales, Chile Actores, despidió al artista en sus redes sociales escribiendo un breve y emotivo recorrido por su carrera.

"Kako entregó su voz para que pudiéramos conectar con numerosas películas, animaciones, teleseries y otros programas de origen internacional... Nuestro compañero ha plasmado su talento tanto en teleseries globales de la talla de "Las mil y una noches" y "Vagabond", como en los fenómenos de animación "Baby Shark" y "Hazbin Hotel", expresaron.

También destacaron su legado musical con la Orquesta Huambaly, recordaron con cariño el tributo de Zará a Elvis Presley y enviaron un abrazo a sus familiares y allegados.

El funeral será en la Parroquia San Luis de Gonzaga (Av. Macul 3163) desde las 13:30 horas.

