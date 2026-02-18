Investigan secuestro en Independencia: Hombre fue abordado al llegar a su casa con su esposa

18 feb. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades se encuentran investigando un secuestro registrado durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

La víctima corresponde a un hombre, quien fue abordado cuando llegaba a su casa acompañado de su esposa.

De acuerdo con información preliminar, el secuestro fue perpetrado a eso de la medianoche en las cercanías de avenida Einstein.

PDI está a cargo de investigar el secuestro

Hasta ese sector habría llegado un vehículo con varios ocupantes, dos de los cuales se bajaron para intentar abordar a la víctima.

El hombre trató de escapar de los delincuentes, pero finalmente lograron alcanzarlo y subirlo al automóvil en el que se desplazaban.

Actualmente, el caso está en manos del Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).