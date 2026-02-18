Investigan secuestro en Independencia: Hombre fue abordado al llegar a su casa con su esposa
¿Qué pasó?
Las autoridades se encuentran investigando un secuestro registrado durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.
La víctima corresponde a un hombre, quien fue abordado cuando llegaba a su casa acompañado de su esposa.
De acuerdo con información preliminar, el secuestro fue perpetrado a eso de la medianoche en las cercanías de avenida Einstein.Ir a la siguiente nota
PDI está a cargo de investigar el secuestro
Hasta ese sector habría llegado un vehículo con varios ocupantes, dos de los cuales se bajaron para intentar abordar a la víctima.
El hombre trató de escapar de los delincuentes, pero finalmente lograron alcanzarlo y subirlo al automóvil en el que se desplazaban.
Actualmente, el caso está en manos del Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).
Leer más de