Dino Gordillo rompe el silencio tras acusaciones de haber besado a una menor de edad durante un show

18 feb. 2026 - 10:10 hrs.

En el centro de la polémica se encuentra el humorista Dino Gordillo, quien fue acusado de haber besado a una menor de edad el fin de semana durante su presentación en la Fiesta de la Naranja, en la comuna de Villa Alegre.

El incidente ocurrió el sábado 14 de febrero, cuando una adolescente subió al escenario para entregarle un premio al comediante, contexto en el que la habría besado en la boca por sorpresa, según relataron los asistentes al evento.

Incluso, la Municipalidad de Villa Alegre condenó los hechos e informó que "podría constituir una grave vulneración de derechos hacia una menor de edad". Además, aclararon que se interpuso una denuncia en el Ministerio Público.

La respuesta de Dino Gordillo

Tras la controversia, Dino Gordillo emitió un comunicado en el que expresó: "Rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad".

"La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna", añadió.

De paso, aseguró que era "irresponsable que se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos" y que existen registros audiovisuales y varios testigos que pueden contextualizar lo ocurrido.

En esa línea, en el programa 'Hay que Decirlo' comentaron que la hija de Dino Gordillo dijo que el beso ocurrió por una confusión, ya que ambos habrían movido el rostro hacia el mismo lado al mismo tiempo.

Para cerrar, Gordillo manifestó estar abierto a colaborar con la investigación, ya que "durante más de 30 años de trayectoria artística, me he presentado en innumerables escenarios a lo largo del país, sin haber enfrentado jamás una acusación de esta índole. Mi historia profesional, personal y familiar da cuenta de una malintencionada interpretación de los hechos, no acorde a mi conducta intachable como padre y artista".

