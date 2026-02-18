Municipalidad de Villa Alegre anuncia acciones legales contra Dino Gordillo tras acusación de besar a una menor de edad

18 feb. 2026 - 11:15 hrs.

La Municipalidad de Villa Alegre interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra del comediante Dino Gordillo, quien es acusado de haber besado a una menor de edad durante un show en la comuna.

El hecho ocurrió el pasado sábado durante su presentación en la Fiesta de la Naranja, cuando una adolescente subió al escenario para entregarle un premio al humorista, instante en el que la habría besado en la boca ante la presencia de los asistentes al show.

Gordillo emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y explicó que "la interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna".

¿Qué dijo la Municipalidad de Villa Alegre?

El municipio informó que se inició "un proceso de recopilación de antecedentes y acciones institucionales frente a una situación que podría constituir una grave vulneración de derechos hacia una menor de edad (...) hecho que ha generado profunda preocupación tanto en el municipio como en el Concejo Municipal y la comunidad".

En esa línea, condenaron "rotundamente estos hechos, y especialmente cualquier acción que signifique una vulneración hacia niños, niñas y adolescentes". Por ello, la alcaldesa (s) Consuelo Garrido interpuso una denuncia en Carabineros, que ya fue derivada a la Fiscalía para que investigue eventuales delitos.

"En virtud de lo anterior, el Ministerio Público ha dispuesto las diligencias investigativas necesarias para determinar la existencia de hechos constitutivos de delito y, asimismo, prestar el apoyo correspondiente a la víctima y su familia en el marco de la investigación en curso", añadieron.

En tanto, comentaron que la OLN (Oficina Local de la Niñez) tomó contacto con la familia y la adolescente para "orientar, acompañar y brindar apoyo integral durante todo el proceso, especialmente en caso de que la familia decida presentar acciones legales de manera directa".

Todo sobre Famosos chilenos