Más problemas para Américo: Exguitarrista lo demanda por $89 millones tras acusaciones de maltrato laboral y hostigamiento

18 feb. 2026 - 11:02 hrs.

Américo enfrenta uno de sus momentos más difíciles tras el término de su relación con Yamila Reyna, debido a las acusaciones de violencia que han surgido en su contra y al remezón mediático que provocó el hecho en el mundo del espectáculo nacional.

Pero las polémicas están lejos de terminar para el cantante, ya que en las últimas horas se conoció que un exguitarrista lo demandó por una cifra cercana a $89 millones. Además, lo acusó de ejercer maltrato laboral.

La demanda que presentó el exguitarrista de Américo

Según detalló LUN, el afectado es el guitarrista Juan Núñez, quien acompañó al cantante por 8 años y fue su director musical. En concreto, Núñez acusó a Américo de hostigamientos, sobrecarga de trabajo e incumplimiento de las obligaciones como empleador.

El abogado del guitarrista, Claudio Rivera, explicó que su representado pide un monto cercano a los $89 millones, dado que no se habrían respetado los pagos previsionales ni de vacaciones. El medio citado afirmó que la denuncia fue ingresada a mediados de 2025.

Respecto a la demanda ingresada, se detalla que Américo "era un jefe maltratador que humillaba a sus músicos". De hecho, en un show, se explicó que "Américo acostumbraba a lanzar comentarios sarcásticos durante los conciertos al actor (así se refiere a Núñez) y los demás músicos. Por ejemplo, Américo recurrentemente decía al actor frente al público la frase ay, se me agrandó el chico, justo después de pedirle que tocara un fragmento musical, haciendo referencia a su baja estatura, pero además haciendo un juego de palabra de doble sentido".

Otro de los hechos denunciados corresponde a trabajos fuera del horario laboral, sin un aumento en remuneración por aquello. El escrito detalla que el cantante imponía "un número arbitrario e indefinido de ensayos, sin que ello implicara un aumento en la remuneración".

La demanda también explica que los instrumentistas del cantante habrían recibido mensajes y llamadas "a cualquier hora del día o de la noche, incluso de madrugada".

Los hechos antes descritos generaron problemas para el guitarrista. El escrito dio a conocer que "colapsó emocionalmente, permaneció tres días sin dormir y tuvo que iniciar tratamiento médico, actualmente en curso, con diagnóstico de trastorno depresivo reactivo a disfunción laboral, tratamiento farmacológico, terapia psicológica y control psiquiátrico".

¿Qué dice la defensa de Américo por las acusaciones?

Américo está siendo representado por el abogado Sebastián Parga, quien pidió que se consignaran únicamente las respuestas que se encuentran en el expediente.

El legista también negó que el cantante fuera el empleador del guitarrista, ya que "él nunca prestó servicios para mi representado bajo subordinación y dependencia".

Sobre las acusaciones de maltratos, Parga los niega, recalando que la dinámica de trabajo era "grata, cordial, cercana y profesional". Por último, acusó que era Núñez quien se burlaba de sus colegas.

