¿Con que frecuencia se enamoran las personas? Esto dijo una investigación

17 feb. 2026 - 19:51 hrs.

Cada vez es más común escuchar en redes sociales o en conversaciones de amigos de diferentes generaciones, que se encuentran en búsqueda de su gran amor y tienen grandes expectativas al respecto, pero ¿cuántas veces han estado enamorados?

El Kinsey Institute de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, realizó una encuesta a más de diez mil personas con el fin de descubrir cuántas veces, en promedio, se puede sentir amor de pareja. Aunque el amor es un sentimiento común, el estudio reveló que las personas solo se enamoran un par de veces en la vida.

El grupo de encuestados lo integraron personas de diversas edades, género y preferencia sexual. Pese a que los hombres reportaron más episodios de enamoramiento que las mujeres, la diferencia no es significativa. Lo mismo ocurre al comparar datos de jóvenes y personas de mayor edad.

Estos últimos, apenas acumulan más experiencias que los jóvenes y se debe lógicamente al tiempo de vida que tienen ambas generaciones.

Enamorarse es una experiencia poco frecuente

La presión social influye en las expectativas que muchas personas tienen sobre el amor de pareja. El 51 por ciento de los encuestados se siente presionado para encontrar el amor y el 73 por ciento considera que los medios y redes sociales han creado estándares irreales sobre las relaciones.

Pexels

La respuesta a la pregunta concreta de la investigación fue ¿Cuántas veces han sentido amor desbordante e irresistible? El resultado arrojó que en promedio es de 2,05 veces en toda la vida. Acabando con el mito de que las personas se enamoran constantemente.

El 14 por ciento dijo nunca haber estado enamorado. Un 30 por ciento, afirmó haberlo experimentado dos veces. Quienes lo han vivido solo una vez en la vida ocupan el 28 por ciento y sólo el 11 por ciento se ha enamorado más de cuatro veces. El resto representó la minoría y dijeron haber sentido amor apasionado más de cinco veces.

Pexels

De esta forma el Kinsey Institute concluyó que el amor apasionado es una experiencia excepcional y no cotidiana.

Todo sobre Tendencias