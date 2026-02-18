"Métanse en su vida": Eskarcita se lanza contra "haters" tras críticas por su actual relación

18 feb. 2026 - 08:39 hrs.

La chica reality Scarlette Gálvez, más conocida popularmente como Eskarcita, explotó contra sus "haters" tras recibir críticas por su relación amorosa.

Y es que el pasado 14 de febrero celebró su primer San Valentín junto a su pareja Gastón Guerrero, más conocido en el mundo del stream como "Julitroz".

La pareja publicó una serie de fotos en redes sociales donde se muestran compartiendo en la playa, pero los registros provocaron una ola de comentarios de "haters".

"Métanse en su vida"

Los comentarios de la gente aludían a que ella, antes de entrar a un reality, se separó de Guerrero y rápidamente comenzó una "relación" con un influencer dentro del encierro, pero al salir soltera, retomaron su relación y generaron polémica entre sus seguidores.

"Por comer weno hay que dejarse poner los cachos", "Un hombre así q me deje cagármelo", "Pobre Julitroz... El torito", fueron algunos de los comentarios que se ven en la publicación.

Tras esto, Eskarcita no se quedó callada y respondió a través de sus historias de Instagram, donde encaró los malos comentarios.

"Me tienen PODRIDA con sus comentarios, si estamos juntos es cosa nuestra, no de ustedes. Métanse en su vida. Gracias a la gente que comenta cosas lindas y nuestros cercanos que están ahí, pero suelten el tema que nosotros estamos juntos y amándonos mucho, su mala onda guárdensela", enfatizó.

Revisa la historia de Eskarcita: