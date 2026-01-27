Estas son todas las Ayudas Tempranas del Gobierno para apoyar a familias afectadas por incendios en el sur de Chile

27 en. 2026 - 12:00 hrs.

Los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío han causado afectaciones de diversa índole, dejando a más de 20.000 personas damnificadas durante los más de 10 días de duración del evento.

Por ello, el Estado decidió otorgar una serie de Ayudas Tempranas, con el fin de apoyar a las familias afectadas de forma moderada o grave en medio del Estado de Catástrofe.

De acuerdo a la web oficial del Gobierno de Chile, “las ayudas contemplan un bono de recuperación, apoyo para agricultores y estudiantes, Bolsillo Electrónico de Emergencia y Subsidio de Retención Laboral, entre otros”.

¿Cuáles son las Ayudas Tempranas que otorga el Gobierno?

Bono de Recuperación : Contempla un tramo de $1.500.000 para afectaciones altas y $750.000 por afectación media. Este monto se deposita a través de la Cuenta RUT del jefe de hogar o puede cobrarse en una sucursal de BancoEstado.

: Contempla un tramo de $1.500.000 para afectaciones altas y $750.000 por afectación media. Este monto se deposita a través de la Cuenta RUT del jefe de hogar o puede cobrarse en una sucursal de BancoEstado. Bolsillo Electrónico de Emergencia : Aporte económico de 50 UF (aproximadamente $1.900.000) para familias con afectación leve o media de la vivienda, para la adquisición de materiales de construcción necesarios para reparar el hogar.

: Aporte económico de 50 UF (aproximadamente $1.900.000) para familias con afectación leve o media de la vivienda, para la adquisición de materiales de construcción necesarios para reparar el hogar. Subsidio de Retención Laboral : beneficio económico para empresas con afectaciones por incendios. Por cada relación laboral existente, se otorgará un bono de 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) durante tres meses, prorrogables durante otros tres meses al 60%.

: beneficio económico para empresas con afectaciones por incendios. Por cada relación laboral existente, se otorgará un bono de 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) durante tres meses, prorrogables durante otros tres meses al 60%. Beca de Emergencia para Estudiantes: solo para familias afectadas. Alumnos de básica y media tendrán un aporte de $200.000, los de educación superior de $700.000 (en 10 mensualidades) más componente de alimentación.

Set de útiles para estudiantes : entrega de material escolar a niños, niñas y adolescentes, a través de establecimientos educacionales definidos por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para hogares con FIBE.

: entrega de material escolar a niños, niñas y adolescentes, a través de establecimientos educacionales definidos por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para hogares con FIBE. Servicios del Estado en terreno : operativos donde diferentes instituciones brindan una feria de servicios en zonas afectadas.

: operativos donde diferentes instituciones brindan una feria de servicios en zonas afectadas. Recuperación Temprana de la Infraestructura : a través de la Subsecretaría de Obras Públicas se llevarán a cabo labores de remoción, retiro y disposición final de escombros.

: a través de la Subsecretaría de Obras Públicas se llevarán a cabo labores de remoción, retiro y disposición final de escombros. Recuperación sistemas productivos, alimentación animal y apícola : para familias productoras afectadas por la emergencia, que contempla 20 sacos de 25 kilos de forraje, un aporte de hasta $250.000 destinado a la reparación de los sistemas, y otro aporte del mismo monto para colmenas (actividad apícola).

: para familias productoras afectadas por la emergencia, que contempla 20 sacos de 25 kilos de forraje, un aporte de hasta $250.000 destinado a la reparación de los sistemas, y otro aporte del mismo monto para colmenas (actividad apícola). Alivio financiero para usuarios y usuarias de INDAP: se suspenden las acciones de cobro y se facilitarán renegociaciones de crédito.

