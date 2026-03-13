Influencer china murió en plena transmisión en vivo: Solía hacer directos de hasta 10 horas

13 mar. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 9 de marzo falleció la influencer china Wang Yefei, a sus 39 años de edad. La creadora de contenido se encontraba haciendo un live cuando manifestó que no se estaba sintiendo bien. Yefei puso sus manos en la cabeza y mostró signos de dolor, alertando a las personas que la rodeaban.Segundos más tarde, se desplomó frente a la cámara.

El hecho ocurrió en la provincia de Shanxi en horas de la noche y aunque su equipo de trabajo logró trasladarla a urgencias, once minutos después de ser atendida, perdió la vida.

Wang Yefei, más conocida en redes sociales como Hermana Wang Zha, era madre de una niña de cuatro años de edad. Tenía una comunidad de 130 mil seguidores, según el medio VNExpress International y se dio a conocer a través de lives donde vendía ropa. Sus amigos afirmaron que solía transmitir entre siete y diez horas por día, lo que le causaba dolores de cabeza frecuentes.

El 9 de marzo, llevaba poco más de 30 minutos de transmisión en vivo, cuando su salud desmejoró notablemente, Yefei gritó pidiendo ayuda y que llamaran a emergencias. Las imágenes impactaron a las personas que estaban siguiendo él en vivo y se viralizaron rápidamente en la plataforma Weibo.

Consecuencias mortales detrás del stream

La causa de muerte de "Sister Wang Zha" fue una hemorragia del tronco encefálico, un tipo de accidente cerebrovascular (ACV) letal. La tasa de mortalidad de esta afección supera el 70 por ciento y, en algunos casos, hay altas probabilidades de perder ciertos niveles de independencia funcional, si se sobrevive.

VNExpress International. Capturas del live de Weibo.

Este no sería un caso aislado, de acuerdo con información en diferentes medios chinos, el pasado mes de octubre, la streamer "Yunnan Akui" de 32 años, falleció por la misma causa durante una transmisión en vivo.

Esto abrió el debate respecto al desgaste físico que implica estar activamente en la industria del stream. Muchos creadores de contenido en China viven de las transmisiones, es por eso que para mantenerse vigentes y conservar el rendimiento de sus redes sociales, cumplen extensas jornadas. Lo que produce un agotamiento excesivo que desencadena enfermedades letales.

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