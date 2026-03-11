Embajador de EEUU asegura que "ya se acabó" la polémica por el cable chino tras llegada de Kast al Gobierno

11 mar. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

Tras finalizar la ceremonia de cambio de mando, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dio por cerrada la polémica por el cable chino, al asegurar que es un tema que "ya se acabó".

Al ser consultado sobre cómo quedaron las relaciones entre ambos países tras el asunto del cable submarino, el diplomático respondió: "Bueno, yo creo que el cable chino ya se acabó. No creo que vaya a seguir, pero vamos a ver", señaló.

¿Qué dijo el embajador de Estados Unidos en Chile sobre el cable chino?

"Chile puede elegir lo que quiere hacer, pero la cosa es que si Chile quiere ser socios de nosotros, y si nosotros queremos ser socios de Chile, nosotros tenemos que aprender lo que es mejor por los ambos países", añadió.

Agregó que "sabemos que el dueño de este cable no es Chile, es otro país. Entonces la soberanía será quitada. Nunca vamos a poder trabajar cuando tenemos que preocuparnos en la seguridad de la información que compartimos".

En relación con si mejoran las relaciones por la llegada de José Antonio Kast a la presidencia, Judd señaló que "nos parece muy bien, pero no importa, cualquier presidente. Vamos a trabajar con los que elige el pueblo chileno".

"Pero ahora tenemos una persona (Kast) que es muy humilde, pero es fuerte, y siempre está pensando en lo que es mejor para el pueblo chileno. Y cuando trabajamos con personas así, por lo general, las cosas salen bien. Y él quiere lo mejor por Chile", destacó el diplomático norteamericano.