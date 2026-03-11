"Muchas gracias, la voy a leer en la casa": Revelan reacción del Presidente Kast al recibir carta de Boric durante cambio de mando

11 mar. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la ceremonia de cambio de mando, un gesto llamó particularmente la atención previo al traspaso de la banda presidencial. El ahora exmandatario Gabriel Boric le entregó discretamente un pequeño papel al nuevo Presidente José Antonio Kast, justo después de saludarlo.

El momento fue captado por las cámaras presentes en el hemiciclo y rápidamente generó especulación en redes sociales y entre los asistentes al acto. En las imágenes se observa a Boric pasarle a Kast una carta, y que el ahora jefe de Estado guardó en su bolsillo antes de seguir con el protocolo.

"Muchas gracias, lo voy a leer en la casa"

En conversación con Meganoticias Alerta, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien fue la encargada de colocarle la banda presidencial a José Antonio Kast, fue consultada sobre la misiva, revelando algunos detalles del momento.

"No sé qué decía (la carta)... siento que obviamente el Presidente Kast no lo esperaba. El Presidente Boric se da vuelta, queda de espalda a todo el salón, le entrega esto, y él le dice 'muchas gracias, la voy a leer en la casa", comentó.

Por ahora se desconoce el contenido del documento, ni se sabe si el Presidente Kast o el exmandatario se referirán públicamente. El episodio se transformó en uno de los momentos más comentados de la jornada, en medio de una ceremonia que marcó el inicio del nuevo Gobierno en Chile.

