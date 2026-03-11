Se va el tren y aparece una estrella: Así es el nuevo logo del Gobierno de José Antonio Kast

11 mar. 2026 - 15:34 hrs.

Este miércoles 11 de marzo, durante la ceremonia del cambio de mando, José Antonio Kast asumió como Presidente de la República y ya comenzaron las primeras modificaciones: el Gobierno empezó a cambiar los logos.

Al igual como los hizo el expresidente Gabriel Boric hace cuatro años atrás, la actual administración tendrá como símbolo una estrella y una franja simulando una cinta con una frase, reemplazando al simbólico tren del gobierno anterior.

El nuevo logo del Gobierno de José Antonio Kast

Desde la cuenta del Gobierno de Chile hasta los ministerios del Interior, Minería y Obras Públicas y otros ya cuentan con la nueva imagen que instaló la nueva administración de José Antonio Kast. Además, publicaron el banner oficial con parte del himno nacional.

En el nuevo logotipo, arriba de la institución de gobierno aparece una estrella blanca, y abajo del nombre de la cuenta tiene una cinta blanca con pequeñas partes rojas, simulando una cinta de seguridad, con la frase "Trabajando para usted".

Con esto se dio inicio a los primeros cambios corporativos del nuevo gobierno entrante, y se espera que las páginas web también sufran la modificación gráfica durante las próximas horas. En Instagram y X algunos ministerios aún faltan que realicen la actualización de la foto de perfil.

Mira el nuevo logo y banner del Gobierno de Kast:

Nuevo logo del Gobierno de JAK. / Redes sociales.