Científicos sugieren que orcas podrían ser caníbales ocasionales tras encontrar dos aletas cercenadas

13 mar. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Dos aletas de orcas fueron encontradas en la orilla de una playa de Bering, Rusia. Aparentemente, estas habrían sido cercenadas. Tras realizar varios estudios, científicos detectaron que las mordidas encontradas corresponden a las de otras orcas.

En este sentido, la revista Marine Mammal Science publicó un estudio que aborda la discusión en torno a la posibilidad de que este tipo de ballenas sea ocasionalmente caníbal.

Según datos del medio DW Español, la primera aleta fue encontrada en 2022 por Serguéi Fomín, investigador ruso que dos años más tarde encontró la segunda. Fomín compartió fotografías de su hallazgo con la especialista en ballenas Olga Filatova, investigadora danesa autora del estudio antes mencionado.

¿Las orcas son caníbales?

Es posible que las aletas provengan de orcas muertas por otras razones y luego fueron mordidas por otras ballenas. No obstante, los científicos consideran que se trata de una depredación activa, ya que según afirman, las orcas muertas suelen hundirse rápidamente y no es común hallarlas en la superficie.

Asimismo, aseguraron que el patrón de daño corresponde al comportamiento habitual de estos animales: Consumen a sus presas y desechan restos pequeños y duros como las aletas.

Pero no todos los expertos están de acuerdo. El biólogo de la Universidad de St. Andrews, Luke Rendell, no participó en el estudio de Filatova y, pese a que cree que el hallazgo es interesante, para él "aún no hay suficiente evidencia para construir una explicación sólida de la evolución social de las orcas piscívoras", dijo al medio científico Live Science.

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