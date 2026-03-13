Encontraron un cargador calibre 22 y hay sujetos de interés: Las últimas pistas sobre baleo a carabinero en Puerto Varas

13 mar. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades continúan con las diligencias para encontrar a los responsables del ataque que sufrió un funcionario de Carabineros durante la mañana del miércoles en la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

El sargento segundo Javier Figueroa, de 36 años, recibió en la cabeza uno de los disparos percutados por los desconocidos, quienes estaban consumiendo alcohol cerca de las 06:00 horas en la línea del tren, en la entrada de la ciudad.

El funcionario policial, que además es padre de un niño de 7 años y está casado con otra carabinera, permanece internado en el Hospital de Puerto Montt en estado de extrema gravedad, con muerte cerebral.

Se encontró un cargador de una pistola y hay sujetos de interés

Aunque no se ha logrado detener a los involucrados, el jueves se encontró en el sitio del suceso el cargador de una pistola calibre 22. No se ha confirmado que corresponda al del arma con la que se disparó al carabinero, pero podría ser clave para obtener pistas sobre los autores, junto con los proyectiles hallados el mismo miércoles.

El subcomisario Gustavo Guichapani, de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), dijo el jueves que "efectivamente hay evidencia balística que está siendo periciada, pero no me puedo pronunciar aún porque estamos en etapa de investigación, entonces eso puede afectar a la diligencia que se está realizando".

Además, el oficial de la PDI señaló que en la misma instancia que "hay sujetos de interés, pero no me voy a referir porque está en proceso investigativo".

En línea con lo anterior, y de acuerdo con lo declarado por testigos, serían tres hombres y una mujer los que habrían estado bebiendo en la línea del tren en el horario en que se produjo el ataque, instancia en la que se habría escuchado el nombre "Enrique".