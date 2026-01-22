Seguro de Cesantía: Así se solicita el pago y estos son los porcentajes de dinero que te entregarán

22 en. 2026 - 10:00 hrs.

Las personas que se encuentren cesantes por finalización de contrato, renuncia voluntaria o despido, pueden acceder a un seguro que otorga la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), siempre que se cumplan algunos requisitos.

El Seguro de Cesantía representa entonces una protección para quienes hayan quedado sin empleo, siempre que el contrato sea regido por el Código del Trabajo o el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública, o ser en cambio un trabajador de casa particular.

De acuerdo a ChileAtiende, la AFC se financia por medio de una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), donde cada afiliado aporta el 3% de sus remuneraciones disponibles.

¿Cómo acreditar el Seguro de Cesantía?

Los trabajadores que hayan quedado cesantes, podrán retirar el dinero a través de giros mensuales. Para ello se requiere un documento que acredite que está sin empleo:

Finiquito.

Carta de despido.

de despido. Carta de renuncia.

de renuncia. Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo.

de comparendo ante la Inspección del Trabajo. Certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Además, se exige contar con un mínimo de cotizaciones mensuales pagadas, continuas o discontinuas, de uno o más empleadores. Se toman en cuenta desde la afiliación o último cobro del seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

En caso de haber trabajado con contrato indefinido, deben ser al menos 10 cotizaciones pagadas. Para los contratos a plazo fijo o por obra, faena o servicio determinado, el número se reduce a 5.

¿Cuál es el porcentaje de dinero que me corresponde?

Una vez aprobada la solicitud, se podrán efectuar giros mensuales a través de la CIC “hasta que el saldo lo permita”, señaló ChileAtiende.

Los porcentajes de remuneración se toman en base a los últimos 10 meses antes del término de contrato:

Primer mes : 70% (del promedio de las remuneraciones)

: 70% (del promedio de las remuneraciones) Segundo mes : 60%

: 60% Tercer mes : 45%

: 45% Cuarto mes : 40%

: 40% Quinto mes : 35%

: 35% Sexto mes o superior: 30%

A la par que se reciba este dinero, podrá accederse a la cobertura de salud que ofrece Fonasa y se tendrá un seguro de lagunas previsionales “que contempla un porcentaje de pago para cubrir tu pensión”.

¿Cómo solicitar el pago?

Para solicitar el pago de forma online, se debe ingresar a la Sucursal Virtual de la AFC (pincha aquí para entrar), con el RUN y clave de acceso o con ClaveÚnica.

Deberán completarse los datos que se soliciten y subir el finiquito o el documento que acredite la cesantía, además de una foto de la cédula de identidad vigente por ambos lados.

Una vez terminados los pasos, se podrá revisar el estado de la solicitud, además de la fecha y forma de pago.

Quienes deseen gestionar el proceso de manera presencial, deberán dirigirse a una sucursal de la AFC (pincha aquí para conocer las ubicaciones), con la cédula de identidad vigente, junto con el finiquito o documento de cesantía.

