Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuánto dura el beneficio?

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un beneficio que otorga el Estado para las mujeres que cumplen labores dependientes e independientes. Se trata de un aporte en dinero, que sirve para mejorar los ingresos anuales y/o mensuales.

Toda mujer que cumpla con el requisito de tener un trabajo, pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y tener entre 25 y 59 años de edad, puede optar al beneficio.

Otros requisitos para postular al BTM

No obstante, para recibir el pago es necesario también tener las cotizaciones al día, así como:

  • No trabajar en una institución del Estado o empresa privada con aporte estatal superior o igual al 50%.
  • No ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.
  • Emitir boletas de honorarios y realizar el proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII), en caso de trabajar de forma independiente.

Las postulaciones se realizan en línea, a través de este enlace.

Duración del beneficio

El BTM no es un aporte permanente, ni que termina al cumplir los 60 años (cuando se puede aplicar a una pensión), sino que tiene un tiempo límite e impostergable.

De acuerdo al Sence, “el beneficio es por una única vez y tiene una duración de cuatro años consecutivos”. Una vez cumplido este período, no podrá volver a solicitarse.

¿Cada cuánto se recibe el Bono al Trabajo de la Mujer?

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), una vez cumplidos todos los requisitos antes mencionados, la mujer podrá seleccionar entre la modalidad de pago anual o mensual.

La diferencia principal radica en que el pago anual se efectúa cada mes de agosto, con un monto que puede variar entre los $1 y los $678.028.

En cambio, en los pagos mensuales se recibe un monto de entre $1 y $44.157, luego de ser aplicada una retención de entre el 25% y el 50% del monto total. Luego, en el mes de agosto, la beneficiaria recibirá el resto de su pago.

