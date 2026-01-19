Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo es el pago anual 2026?

19 en. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un beneficio en dinero canalizado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el cual busca mejorar los ingresos de las mujeres pertenecientes al 40% más vulnerable de la población.

Toda mujer trabajadora de entre 25 y 59 años de edad con 11 meses puede postular, ya sea que labore de forma dependiente o independiente, siempre que pertenezca a este grupo de vulnerabilidad establecido por el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio también busca que las mujeres se incorporen y permanezcan en el mercado laboral formal y tengan sus cotizaciones al día -requisito indispensable para recibir el pago del BTM-, ya que “las empresas también pueden optar al bono por sus trabajadoras”.

Pago del Bono al Trabajo de la Mujer

El Sence contempla dos modalidades de pago: la anual y la mensual, siendo más “recomendable” el primer tipo debido a que “por su fórmula de cálculo, no está sujeta a devolución de dinero”.

Dicho bono se estima de acuerdo a las rentas percibidas el año anterior, de enero a diciembre. El monto puede variar de la siguiente forma:

Si la renta anual es igual o inferior a $3.390.139: Puedes recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).

es igual o inferior a $3.390.139: Puedes recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta). Si la renta anual es superior a $3.390.139 e igual o inferior a $4.237.674: Puedes recibir un monto cercano a $678.028 (el monto se mantiene constante).

es superior a $3.390.139 e igual o inferior a $4.237.674: Puedes recibir un monto cercano a $678.028 (el monto se mantiene constante). Si la renta anual es superior a $4.237.674 e inferior a $7.627.812: Puedes recibir desde $678.028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

En el caso de los pagos mensuales, el monto varía de $1 a $44.157. El Servicio aclaró que el modelo mensual se trata de un anticipo del pago anual, por lo que se retiene entre un 75% y un 50% del beneficio, entregándose el resto directamente en el pago anual.

¿Cuándo es el pago anual del BTM?

La fecha estipulada por el Sence para el pago anual será el próximo mes de agosto de 2026. El monto que se reciba será de acuerdo a las rentas percibidas entre enero y diciembre del año 2025.

Las usuarias que sean beneficiarias del BTM en su modalidad mensual, también recibirán los montos retenidos a lo largo del año (que varían entre un 25% y 50% mensual).

Es importante recordar que el beneficio tiene una duración única de cuatro años consecutivos, por lo que pasado este período no se puede volver a aplicar.

