Cuenta Rut: ¿Cuáles son los montos máximos diarios que puedo girar?

20 en. 2026 - 19:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado permite abrir una cuenta bancaria solo con cédula de identidad nacional vigente, sin presentar requisitos de renta ni antecedentes comerciales. Su costo de apertura y manutención es igual a $0.

Pero, al ser una cuenta vista y tener casi nulos requisitos de apertura, puede contemplar algunas limitaciones que una cuenta corriente o ahorro no poseen.

¿Cuánto puedo girar en mi CuentaRUT?

Uno de los límites operacionales más llamativos es el máximo diario de giros que permite realizar la CuentaRUT. Este monto dependerá de si el movimiento se efectúa en un cajero automático o CajaVecina, o por Cajas en BancoEstado Express y sucursales BancoEstado.

De acuerdo a BancoEstado, para los giros en cajeros automáticos o CajaVecina, se estipulan los siguientes límites:

$400.000 diarios en cajeros automáticos del banco.

en cajeros automáticos del banco. $200.000 en cajeros de otros Bancos (incluso Redbanc y Falabella).

de otros Bancos (incluso Redbanc y Falabella). $200.000 diarios en CajaVecina.

El organismo recalca que los montos de estos giros se suman para validar el límite máximo diario, que es de $400.000, siempre y cuando se haga uso de los cajeros automáticos de BancoEstado.

Por otro lado, los giros en Cajas BancoEstado Express y sucursales BancoEstado presentan un monto completamente distinto a los descritos anteriormente. Para ellos se estipula:

Hasta $5.000.000 diarios en Oficinas BancoEstado Express .

. Todo el saldo disponible en Cajas de Sucursales BancoEstado.

¿Cuáles son los otros límites operacionales?

La CuentaRUT también posee otros límites operacionales, los cuales se describen brevemente a continuación:

Abonos o depósitos : hasta $4.000.000 al mes.

: hasta $4.000.000 al mes. Saldo : hasta $5.000.000 (límite permanente).

: hasta $5.000.000 (límite permanente). Compras presenciales con tarjeta : $800.000 diarios.

: $800.000 diarios. Compras online : $400.000 diarios.

: $400.000 diarios. Compras y giros en el extranjero : $1.000 USD diarios.

: $1.000 USD diarios. Compras online : $500 diarios, hasta $50 por cada compra, máximo de 10 compras por día.

: $500 diarios, hasta $50 por cada compra, máximo de 10 compras por día. Monto máximo de transferencias : $2.000.000 para cuentas destino agregadas hace más de 24 horas. (Solo 200.000 para nuevas cuentas destino)

: $2.000.000 para cuentas destino agregadas hace más de 24 horas. (Solo 200.000 para nuevas cuentas destino) Transferencias por Caja Vecina: hasta $200.000 diarios.

