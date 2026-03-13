¿Dónde está ubicada la famosa Fuente de los Enamorados en Santiago?

13 mar. 2026 - 17:13 hrs.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un histórico lugar capitalino conocido como la "Fuente de los Enamorados", un lugar cargado de simbolismo y que tiene casi 30 años de antigüedad.

Según compartió la cuenta de Instagram Santiago Adicto, el espacio fue inaugurado en mayo del 2000 y es una de las plazas más icónicas de la ciudad.

¿Dónde queda la Fuente de los Enamorados?

La famosa Fuente de los Enamorados está ubicada en la Plaza Pedro de Valdivia, comuna de Providencia, a un costado de la estación de metro Inés de Suárez (línea 6).

En la intersección entre las avenidas Pedro de Valdivia y Francisco Bilbao aparece esta particular obra arquitectónica hecha en base a piedra de la cordillera y por donde recorre el agua a través de diferentes caminos.

El espacio cuenta con un surtidor de agua en forma de cascada, una "isla de los deseos" y varias esculturas de piedra que representan las etapas del enamoramiento.

La obra fue hecha por el escultor Francisco Gazitúa y el arquitecto Pedro Maling y, además, cuenta con cinco versos de cinco poemas de Gabriela Mistral.

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