Compensación por Expectativa de Vida Para Mujeres: ¿Recibiré el beneficio si soy pensionada en una compañía de seguros?

22 en. 2026 - 12:00 hrs.

La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida permite a las mujeres de 65 años o más tener una ayuda adicional en su pensión, para equiparar el monto menor que perciben por tener una mayor longevidad que los hombres con un estilo de vida similar.

Se trata de un beneficio mensual que comenzó a entregarse a partir de enero de 2026 “y se irá otorgando posteriormente a quienes se pensionen y cumplan la edad mencionada”, indicó ChileAtiende.

¿Las mujeres pensionadas en una compañía de seguros recibirán el beneficio?

Una de las dudas más frecuentes sobre este nuevo beneficio es si las mujeres pensionadas en una compañía de seguros podrán recibir la compensación.

Según ChileAtiende, la respuesta es afirmativa. Este monto adicional se entrega “tanto para las mujeres pensionadas en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) como en una compañía de seguros”.

¿Cómo saber si me corresponde la Compensación por Expectativa de Vida?

Para validar si a una mujer le corresponde esta compensación, se debe ingresar al portal de trámite de beneficios del Seguro Social Previsional (pinchar aquí para dirigirse a la página).

Una vez en el portal web, debe escribirse el número RUN, fecha de nacimiento, y posteriormente, darle clic al botón consultar. A continuación podrá conocerse si se cumplen los requisitos.

Quienes sean beneficiarias, podrán obtener mayores detalles del monto y descargar la resolución correspondiente, luego de ingresar la ClaveÚnica.

A su vez, la consulta para saber si a una mujer le toca este beneficio podrá efectuarse también por medio de los siguientes canales:

A través de una videoatención en ChileAtiende.

de una videoatención en ChileAtiende. Llamada al call center ChileAtiende 101 o al +56 4 4236 20 00 (para quienes estén en el extranjero). Horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 hrs.

al call center ChileAtiende 101 o al +56 4 4236 20 00 (para quienes estén en el extranjero). Horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 hrs. En una sucursal ChileAtiende con la cédula de identidad.

ChileAtiende con la cédula de identidad. En un Módulo Express ChileAtiende.

