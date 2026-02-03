Bono de Protección para dueñas de casa: Este es el requisito que debes cumplir

03 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Cada mes, el Estado entrega a las familias distintos beneficios para mejorar su calidad de vida, como el Bono de Protección, destinado a los sectores más vulnerables de la población.

Consiste en un apoyo económico de hasta $23.694 mensuales que se paga durante dos años seguidos, siempre que el grupo familiar cumpla con las condiciones para acceder.

¿Qué necesito para recibir el Bono de Protección?

Para recibir este aporte, también conocido como Bono Dueña de Casa, es imprescindible pertenecer al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Para ello es necesario aceptar la invitación a participar en el programa Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, con la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención, indica ChileAtiende.

Así, comenzarán a recibir los pagos una vez que inicie el acompañamiento psicosocial (APS), por hasta un máximo de 24 meses.

Monto del Bono de Protección

El pago durante los primeros seis meses de acompañamiento es de $23.694, pero puede variar conforme a lo siguiente:

Del mes 7 al mes 12 de acompañamiento: $18.033.

$18.033. Del mes 13 al mes 18: $12.398.

$12.398. Del mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde al monto del Subsidio Familiar).

Además, se deposita en la CuentaRUT de la persona designada como cobradora. Si no la tiene, el Estado hará las gestiones de apertura y el beneficiario tendrá que acudir a una sucursal de BancoEstado para hacer efectivo el cobro.

