Presidente Boric anuncia inscripción de candidatura de Bachelet a la ONU: "Será presentada con Brasil y México"

02 feb. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció en la mañana de este lunes la inscripción de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el apoyo de Brasil y México.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

En un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, el Mandatario manifestó que "aprovecho de saludar a los embajadores de México y Brasil que nos acompañan. Agradezco el apoyo, convicción y coraje del presidente Lula y la presidenta Sheinbaum por el apoyo que le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet".

"Esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestros tiempos", sostuvo.

Agregó que "esta candidatura que nos enorgullece a Chile y al mundo, se trata de una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y altamente valorada en el mundo. Michelle Bachelet ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso a la democracia".

Las palabras de Michelle Bachelet

Bachelet, que acompañó a Boric en el punto de prensa, agradeció sus palabras y remarcó que "me siento muy honrada de ser candidata a la secretaría general. Agradezco el respaldo de esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa".

"Que la candidatura sea inscrita por tres países refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos comunes", añadió la expresidenta.

