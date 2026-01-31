Futuro ministro Undurraga anuncia fin del Pase Cultural por mal uso y Presidente Boric responde: "Es un perjuicio"

31 en. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el Presidente Gabriel Boric (FA) entró de lleno al debate por la eliminación del Pase Cultural, medida anunciada por el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga (Evópoli), tras un reportaje de televisión que mostraba un aparente "uso fraudulento" del beneficio.

El mandatario señaló en sus redes sociales que este anuncio "sin más antecedentes" es un "perjuicio" para todos quienes han utilizado correctamente el pase.

Futuro ministro anuncia fin del Pase Cultural

Undurraga anunció el fin de la medida luego de que un reportaje de Canal 13 mostrara cómo algunos jóvenes lograban vulnerar el sistema y utilizar los $50.000 destinados a bienes culturales en alcohol o entradas a fiestas.

"A partir del 11 de marzo, como futuro ministro de la Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos", dijo el actual diputado Undurraga.

Boric responde al anuncio de Undurraga

Tras esto, el Presidente Boric utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para lamentar la noticia: "Si hay unos pocos que hacen mal uso del pase cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto. Pero la mayoría lo utiliza para ir al cine, al teatro, comprar música o un libro".

"Anunciar ante un reportaje, sin más antecedentes, que se va a eliminar, es un perjuicio para todos quienes han accedido a cultura gracias a esta política pública", finalizó el mandatario.

Todo sobre Gabriel Boric