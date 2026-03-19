Nuevo temblor de mediana intensidad sacude a la zona sur del país

19 mar. 2026 - 22:39 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, a las 22:15 horas, un temblor de magnitud 5.1 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 175 km al noreste de Base Frei, en la región de Magallanes. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.