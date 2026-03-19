SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en el extremo sur del país

19 mar. 2026 - 21:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó este viernes un tsunami en las costas de nuestro país tras un fuerte temblor de magnitud 6,5 registrado en el extremo sur.

¿Qué dijo el SHOA sobre la posibilidad de tsunami en Chile?

El organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

¿Dónde fue el epicentro?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 189 km al este de Base Frei en la Antártica, región de Magallanes, a 10 km de profundidad.

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