Temblor afecta a la zona sur: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

17 mar. 2026 - 19:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,0 se registró durante la tarde de este martes en la región de Los Lagos, cuando el reloj marcaba las 19:39 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 14 kilómetros al norte de Entre Lagos, a 73 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor