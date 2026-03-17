Sismo afectó a la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

17 mar. 2026 - 04:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes 17 de marzo se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 04:43 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 59 kilómetros al oeste de Iquique, a 29 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.