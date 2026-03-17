Sismo afectó a la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este martes 17 de marzo se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 04:43 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 59 kilómetros al oeste de Iquique, a 29 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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