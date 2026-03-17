Terremoto remece a Cuba tras apagón generalizado en el país

17 mar. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la costa de Cuba el martes de madrugada sin que se tenga constancia de daños, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo ocurrió a una profundidad de 11,6 kilómetros, con un epicentro 49 kilómetros sur-suroeste del puerto cubano de Punta de Maisí, según el USGS.

El organismo situó el nivel de alerta en categoría verde, lo que significa "baja probabilidad de víctimas o daños". Indicó que las localidades de Imías y San Antonio del Sur podrían haber sentido movimientos leves.

Terremoto tras apagón

Cuba comenzó a restablecer el servicio eléctrico tras un apagón total el lunes, en momentos en que Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero contra el gobierno comunista de la isla.

El terremoto fue reportado por primera vez por el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo, que también registró réplicas de hasta 4,7 grados de magnitud.

El servicio sismológico de Cuba afirmó haber recibido avisos de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. El epicentro se halló a unos 95 kilómetros de Guantánamo.

Según el USGS, el 6 de marzo ya se registró un terremoto de magnitud 5 frente a la costa de Cuba.